Latina, lo spazio Comel compie 10 anni: oltre 100 eventi, tanti artisti e il Premio internazionale

LATINA – Lo Spazio COMEL Arte Contemporanea compie dieci anni. Era il 18 febbraio del 2012 quando apriva per la prima volta le sue porte al pubblico: “L’esposizione della prima edizione del Premio COMEL, Tra Cuore e Ragione, è stata l’inizio di un percorso che ha indicato l’anima di questo spazio: amore per il Bello, per l’Arte e la Cultura ma soprattutto amore per la condivisione delle emozioni, dei saperi e delle opportunità”, dicono i fratelli Maria Gabriella, Luisa e Adriano Mazzola ripercorrendo i passi compiuti fino ad oggi.

“Dopo la ristrutturazione della prima sede della COMEL, avviata proprio in via Neghelli nel 1968, lo Spazio COMEL è nato come luogo del ricordo e dell’omaggio a una mamma imprenditrice appassionata d’arte e si è trasformato ben presto nel luogo delle idee, degli incontri, delle emozioni, propulsore di attività culturali, in cui trovano spazio non solo artisti, ma anche studiosi, appassionati, accademici o semplici curiosi che si avvicinano all’arte contemporanea”, raccontano.

Un bilancio importante: oltre 100 eventi organizzati, tra mostre collettive e personali; pittura, scultura, fotografia, installazioni, intrecciate con le altre arti. “In questa decade – dichiara la famiglia Mazzola – abbiamo incessantemente ospitato artisti locali, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero in eventi totalmente gratuiti, e organizzato retrospettive dedicate ai maestri del ‘900 portando a Latina opere di grandi artisti come Afro, Burri, Consagra, Aligi Sassu. E infine il Premio COMEL, la competizione che promuove l’uso dell’alluminio nell’arte, che è partita in punta di piedi proprio nel 2012 con una edizione locale, fino a diventare un concorso internazionale apprezzato e conosciuto giunto alla sua nona edizione che sarà lanciata in marzo”.

E ora non resta che confidare nella fine delle restrizioni dovute al covid per guardare ancora avanti: “Si conclude un lungo percorso, si giunge a un traguardo importante che vuole essere l’inizio di un nuovo capitolo della storia dello Spazio COMEL. Siamo pronti – concludono i fratelli – nei prossimi mesi a lanciare una nuova programmazione, libera da ogni restrizione, i fratelli Mazzola ringraziano quanti hanno fatto un pezzo di strada insieme a loro, e attendono con emozione tutti i prossimi compagni di viaggio”.

(nella foto prepandemia Maria Gabriella e Adriano Mazzola con un gruppo di artisti che hanno esposto nello spazio Comel)