A Formia il 4 marzo si potrà visitare la barca di Lucio Dalla

FORMIA – Sono passati 10 anni dalla scomparsa di Lucio Dalla e venerdì in occasione di quello che sarebbe stato il 79° compleanno del grandissimo cantautore, Assonautica Latina ha organizzato visite a bordo di “Brilla & Billy”, lo yacht di 23 metri che è stata l’ultima barca di Dalla , luogo di ispirazione con una piccola sala di incisione navigante.

L’imbarcazione è infatti ormeggiata nel porto di Formia e a partire dalle ore 16 del 4 marzo, chi vorrà, potrà visitarla ascoltando alcuni dei suoi indimenticabili pezzi diffusi in banchina dal dj Max Guadalaxara. A seguire, alle 19.30 nella Sala Falcone Borsellino, in piazza Marconi, avrà luogo un incontro con il poeta Davide Rondoni che ripercorrerà momenti dell’amicizia con Dalla mentre in chiusura interverrà l’etnomusicologo di Maranola Ambrogio Sparagna.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Formia sulla scia dei tanti eventi che in Italia stanno celebrando l’immortale musicista. (la foto di Lucio Dalla a Ventotene è di Daniele Coraggio)

La città di Formia è particolarmente legata al cantautore bolognese – sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo – Dalla era un personaggio istrionico, dal grande talento che sapeva coniugare arte e bellezza della musica con il suo stile inconfondibile. ‘Brilla & Billy’ non era per lui un semplice yacht, era la sua casa estiva in cui amava trascorrere le giornate, invitare amici e soprattutto comporre. Un vero e proprio studio di registrazione galleggiante che ha visto nascere alcune delle sue indimenticabili canzoni. Cantautore e marinaio, con la sua imbarcazione girava fra le Tremiti, che amava tanto, la Sicilia, e ancora Sorrento, Capri fino a salire verso Ponza e Ventotene, che pure portava nel cuore. L’evento del 4 marzo sarà molto emozionante perché celebrerà un grande artista che ha un filo indissolubile con il nostro territorio”.

Per informazioni e prenotazioni: cell 333-4034277