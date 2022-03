Isole Pontine, grazie PonDerat tornano le Berte e il loro canto

PONZA – E’ tempo di tirare le somme per Life PonDerat un progetto co-finanziato dall’Unione Europea che ha come obiettivo il miglioramento dello stato di conservazione di specie e habitat delle Isole Pontine. Per questo il 17 e il 18 marzo in diretta streaming si terrà il convegno finale e sarà fatto il punto sulle azioni realizzate per tutela di alcune specie di uccelli marini, come la Berta maggiore e la Berta minore (i nostri albatros), gravemente minacciate dalla predazione del Ratto nero sui pulcini, e non solo. Azioni sono state realizzare a Ventotene, Santo Stefano, Palmarola e Zannone.

I RISULTATI – Tra gli obiettivi raggiunti, è stata la salvaguardia di habitat tipici delle isole del Mediterraneo, presenti con lembi importanti e significativi proprio nelle Isole Ponziane, messi a rischio dalla presenza di specie animali e vegetali aliene: è stata ottenuta l’eradicazione dei ratti da Ventotene; è stato ridotto del 50% il numero di capre nella zona sud di Palmarola, cioè quella più soggetta a erosione e crolli. E importanti risultati sono stati ottenuti – spiegano gli operatori sul campo – per la tutela degli habitat costieri grazie all’eradicazione del Fico degli Ottentotti (Carpobrotus sp.pl.) da Santo Stefano e una notevole riduzione della sua presenza a Palmarola e Ventotene. Infine, è stata realizzato il progetto di una recinzione per mitigare i danni creati dal pascolamento dei mufloni alla foresta di Leccio presente a Zannone, una delle più importanti ed estese tra quelle rimaste sulle piccole isole italiane. Inoltre, dal punto di vista sanitario ed economico, trarranno beneficio dalle azioni del progetto le colture agricole dell’isola di Ventotene, che subiscono ogni anno abbondanti perdite proprio causate dai ratti.

“I dati incoraggianti emersi dall’attività del progetto Life PonDerat, che saranno esaminati nel convegno del 17-18 marzo, confermano ancora una volta la stretta connessione tra uomo e natura e su come l’equilibrio ecologico abbia delle ricadute positive per la tutela sia della biodiversità che delle economie locali, dalle attività agricole al turismo sostenibile. Questi risultati suggeriscono pertanto a noi Amministratori che investire sulla conservazione dei nostri habitat, soprattutto in realtà come le Isole Pontine, è la strada maestra anche per salvaguardare la bellezza e le attività produttive dei nostri territori”, dichiara Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio.

Seguendo il convegno finale del 17 e del 18 marzo si potrà ascoltare e anche vedere, tramite i video realizzati quello che è stato ottenuto in questi anni e conoscere chi ha lavorato al progetto.