Studiava al Ramadù di Cisterna, Moses, il 17enne morto mentre giocava a basket

CISTERNA – Un’altra morte improvvisa in un giovane sportivo dopo quella del 15 enne Matteo Pietrosanti, ha lasciato senza parole stavolta il Liceo Ramadù di Cisterna dove Moses Kamarà studiava al Linguistico con profitto. Il 17 enne giocatore di basket si è accasciato sul campo del giardinetto pubblico di San Lorenzo a Roma, il San Lollo, nello storico quartiere dove era andato a giocare con alcuni amici storici e il fratello.

Il dramma si è consumato in pochi interminabili minuti, in cui il gruppo che ha assistito alla scena ha cominciato a chiedere aiuto. Non c’erano strumenti a disposizione, nessun defibrillatore nella zona quando alle 19 di sabato sera sono avvenuti i fatti. All’arrivo dell’ambulanza l’equipaggio del del 118 non ha potuto fare nulla. La notizia si è poi diffusa a Cisterna dove il giovane viveva con la famiglia originaria della Sierra Leone. E’ morto a Roma, la città in cui era nato.