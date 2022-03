Ucraina, D’Amato: “Le Asl attiveranno i percorsi per garantire ai profughi assistenza sanitaria”

LATINA – Dare assistenza sanitaria piena ai cittadini che stanno arrivando e che arriveranno dall’Ucraina in guerra. Lo ha detto l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato spiegando che ogni Asl predisporrà i percorsi necessari a questo obiettivo.

“L’intero Sistema Sanitario regionale è allertato per supportare eventuali emergenze all’interno del Sistema Nazionale di Protezione civile”, ha detto D’Amato. Tra le prime azioni l’accesso libero ai cittadini ucraini per la vaccinazione contro il covid nell’hub vaccinale della stazione Termini a Roma, punto di snodo fondamentale. Ma saranno attivati i percorsi per garantire piani terapeutici e visite dai medici e pediatri di base.

Domani a Latina nuova riunione in prefettura convocata dal Prefetto Falco con tutti gli attori istituzionali. “Aspettiamo le istruzioni della Regione per fornire assistenza sia territoriale che ospedaliera”, ha detto la direttrice generale della Asl di Latina Silvia Cavalli.