Novavax, 109 prime dosi nella prima giornata di somministrazioni a Latina e Formia

LATINA – Il nuovo vaccino della farmaceutica Novavax potrebbe restituire speranze alla campagna vaccinale contro il covid che di recente ha subito una forte battuta d’arresto. Lo dicono i numeri della prima giornata di somministrazioni arrivati dalla coordinatrice delle attività degli hub vaccinali della Asl di Latina, Silvia D’Aguanno. Anche se non straordinari, infatti, rappresentano una ripresa rispetto alle ultime due settimane quando il numero di prime dosi fra gli adulti si è andato progressivamente assottigliando.

Oggi sono state 75 invece le prime dosi di Nuvaxovid somministrate alla ex Rossi Sud a Latina e 34 quelle effettuate al centro Itaca di Formia (unici due scelti per il nuovo vaccino) per un totale di 109 prime dosi che riguardano tutte la popolazione over 18 per la quale è stato autorizzato il siero. In provincia di Latina sono a disposizione circa 500 dosi giornaliere del nuovo vaccino.

Le prenotazioni arrivate nelle prime ore sul portale regionale dedicato alla campagna vaccinale contro il covid nel Lazio aveva fatto dire all’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato: “È un segnale molto positivo, può essere un vaccino in grado di convincere anche gli ultimi scettici”. (nella foto d’archivio la dottoressa D’Aguanno taglia il nastro nel giorno dell’inaugurazione dell’hub vaccinale Ex Rossi Sud di Latina)