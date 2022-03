Ucraina, parte la raccolta di beni presso il Centro Operativo Comunale di Latina

LATINA – E’ arrivato dopo 14 giorni dall’inizio della guerra in Ucraina, ma finalmente è stato attivato il canale ufficiale per l’invio di beni nel paese distrutto dalle bombe e dove manca tutto. Non più solo farmaci e bende da inviare tramite la Croce Rossa che (anche a Latina) ha avviato una raccolta in collaborazione con Federfarma, Ordine dei Farmacisti e Farla, ma beni di prima necessità, i tantissimi raccolti in questi giorni in vario modo e da varie associazioni e privati, potranno arrivare a destinazione. Lo comunica il Comune di Latina richiamando “le ordinanze del 4 e 6 marzo 2022 emesse dal Dipartimento della Protezione civile con le quali si dispone il coinvolgimento delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina”. Per questo l’Ente si accinge ad attivare, a partire dalla prossima settimana, una raccolta di beni di prima necessità presso i locali del Centro Operativo Comunale – COC in Via Cervone n. 2.

CHE COSA E QUANDO SI PUO’ DONARE – È possibile donare due giorni a settimana, il lunedì e il venerdì, nella fascia oraria dalle 15.00 alle 17.00. La tipologia di beni richiesti è: prodotti per l’igiene personale, cibo in scatola come carne, tonno, legumi, zuppe, verdure (non in vetro), prodotti per bambini, pannolini, salviette igieniche, omogeneizzati. Si prega la cittadinanza di donare prodotti che non abbiano una scadenza a breve termine.

Limitatamente alla tipologia di beni richiesti, gli istituti scolastici e le associazioni di volontariato che stanno effettuando autonomamente le proprie raccolte possono chiedere alla Protezione civile comunale il ritiro dei beni donati scrivendo a aiutiucraina@comune.latina.it. Lo stesso indirizzo email può essere utilizzato da tutta la cittadinanza per comunicare la disponibilità ad ospitare persone o famiglie ucraine provenienti dalla zona di guerra.

«Voglio ringraziare la comunità di Latina – ha dichiarato la Vice Sindaco e Assessora al Welfare Francesca Pierleoni – perché stiamo ricevendo tantissime comunicazioni da parte di famiglie che stanno offrendo posti letto e ospitalità. Ad oggi i Servizi Sociali del Comune stanno assistendo circa 40 persone, di cui la metà bambini. Fatta eccezione per una donna con due figli piccoli, ospiti di una famiglia di Latina, sono tutti a casa di parenti ucraini già residenti nella nostra città».

Nel frattempo, anche la farmacia comunale di Viale Kennedy aderisce all’iniziativa di Federfarma Latina, Ordine dei farmacisti e Farla, in collaborazione la Croce Rossa Italiana, per una raccolta di farmaci e materiale sanitario. Fino al 16 marzo sarà possibile donare scegliendo tra i farmaci, i dispositivi medici e gli articoli sanitari indicati in due elenchi già prefissati ed esposti nelle singole farmacie aderenti. Possono essere donati solo i prodotti riportati in queste due liste, in confezioni integre e con scadenza non inferiore a sei mesi.