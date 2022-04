Covid, 308 casi, un terzo sono a Latina

LATINA – Sono 308 i nuovi casi di covid a Latina e provincia, influenzati dal lungo fine settimana festivo durante il quale è calato sensibilmente il numero di tamponi eseguiti, ma comunque in risalita rispetto alle 24 ore precedenti quando se ne erano registrati 222. I nuovi positivi sono emersi da meno di 1300 tamponi per un tasso di positività al 24%. Del totale, oltre un terzo, sono emersi nel capoluogo. Non ci sono stati decessi e si è registrato un solo ricovero al Goretti.

Negli ultimi 6 giorni sul territorio provinciale di Latina si sono registrati 3854 contagi in lieve incremento rispetto ai 6 giorni precedenti (13-18 aprile) quando erano stati 3768.