Covid, 435 nuovi casi e 8 ricoveri in ventiquattro ore

LATINA – Sono stati 435 i nuovi casi di covid a Latina e provincia, in diminuzione rispetto ai giorni precedenti, in aumento invece i ricoveri al Goretti che sono stati 4, mentre altri 4 pazienti sono stati trasferiti in strutture dell’area romana. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. A Latina registrato un terzo circa dei casi.

I nuovi positivi sono emersi ad Aprilia 44, Bassiano 3, Castelforte 2, Cisterna di Latina 40, Cori 5, Fondi 13, Formia 19, Gaeta 17, Itri 6, Latina 136, Lenola 5, Maenza 1, Minturno 18, Monte San Biagio 2, Norma 3, Pontinia 19, Priverno 6, Roccagorga 8, Rocca Massima 1, Sabaudia 16, San Felice Circeo 4, Santi Cosma e Damiano 10, Sermoneta 17, Sezze 13, Sonnino 1, Sperlonga 2, Terracina 24.

Le vaccinazioni nelle ultime 24 ore sono state 360 di cui 349 negli adulti. Crescono le quarte dosi negli overi 80: nelle scorse 24 ore 234 i second booster somministrati negli hub della provincia di Latina. Numeri irrilevanti nelle prime dosi sia negli adulti (4), che nei bambini (5).