Covid, contagi sotto i 100 casi a Latina e provincia

LATINA – Sono 93 i nuovi casi di covid registrati a Latina e provincia in numero inferiore rispetto alla media come accade ogni lunedì. Erano però molte settimane che il numero non scendeva sotto i cento casi e anche paragonando il dato di oggi con quello del precedente lunedì, il numero dei casi appare in decisa contrazione (il 25 aprile si erano registrati 222 positivi).

Non ci sono stati decessi (il totale resta a 858) e nel bollettino Asl viene riportato un solo ricovero al Goretti nelle ultime 24 ore.

I nuovi casi sono emersi da circa 800 tamponi per un tasso di positività intorno all’11% , anche questo in discesa rispetto ai giorni precedenti.

Da ieri in vigore le nuove norme che allentano l’uso delle mascherine anche al chiuso.