A Ventotene lungo weekend con la pesca d’altura

VENTOTENE – Ha preso il via a mezzogiorno, a Ventotene, il Big Fish Tournament 2022, gara di pesca a traina d’altura che vede impegnate numerose imbarcazioni che si sfideranno nel tentativo di pescare pesci spada, palamiti, tonni e in genere i grandi abitanti del mare. E’ la 15° edizione di questa competizione marinara che lo scorso anno ha visto la partecipazione di 60 team anche femminili.

Gli equipaggi, dopo le iscrizioni giovedì, si sono preparati schierando numerose canne nei loro alloggi e le relative esche. Poi sono uscite dal Porto Romano per prendere posizione nel braccio di mare tra l’isola e Santo Stefano, in attesa del via che è arrivato puntuale. Oggi avranno tempo per pescare fino alle 18. Quindi si tornerà in porto e di nuovo in mare sabato con una nuova gara di pesca in programma dalle 9 alle 16 seguita a terra dalla gara di crudi. Quindi la premiazione e la festa di chiusura.

A settembre toccherà a Ponza ospitare l’Italia Big Fish con il Trofeo di Traina a dentici e ricciole Ponza “Lola Trophy” nelle giornate del 9-10 e 11 settembre.