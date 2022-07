Giovani ed emozioni, a Latina il progetto Impatto Zero per imparare a riconoscerle e gestirle

LATINA – “Un’adesione al di sopra delle nostre aspettative, tante ragazze, ma anche una buona fetta di ragazzi si sono iscritti al forum e questo ci sembra un ottimo segnale”. Marco Gianfreda, presidente dell’Associazione Io Sono Enea parla così di Impatto Zero, il soggiorno rivolto ai giovani dai 16 ai 20 anni del territorio provinciale di Latina che sta per avere inizio al Teatro Fellini di Pontinia, ideato e organizzato come misura per combattere il disagio attraverso la scoperta del proprio mondo emotivo.

“L’obiettivo del Forum – spiega Gianfreda – è quello di aiutare i giovani partecipanti a ristabilire un contatto con la loro parte emotiva, fargli nascere il bisogno di comunicarla all’esterno e dar loro gli strumenti perché questo si renda possibile. Il linguaggio artistico sarà quello che aiuterà i partecipanti a coniare una nuova e possibile forma espressiva. Durante i tre giorni i ragazzi lavoreranno con una psicologa, un attore e un danzatore e vivranno insieme, come in una gita scolastica, mentre la sera avranno la possibilità di assistere ad eventi teatrali e musicali che accentuano il carattere di aggregazione e confronto dell’intera iniziativa”.

Alla fine del percorso dei tre giorni verrà prodotta una piccola performance.

Ne abbiamo parlato questa mattina su Radio Immagine

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Io sono Enea con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2021/2027 e con il patrocinio del Garante Infanzia e Adolescenza della Regione Lazio e del Comune di Latina. In collaborazione con Latitudine Teatro, Voice Academy, Teatro Fellini, Liceo Scientifico E. Majorana di Latina e Liceo Musicale A. Manzoni di Latina.

Quanti silenzi di questa giovane generazione non si riescono a tradurre, a intuire. Ragazzi che sembrano ammutoliti davanti ad uno schermo con un IMPATTO ZERO per la società in cui vivono. Cosa si nasconde dietro a quei silenzi? Quanto è grande il pudore delle proprie emozioni e della propria fragilità?