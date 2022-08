Fondi, sparisce tra le onde, il fratello chiede aiuto, recuperato privo di sensi: 11enne rianimato sulla spiaggia

FONDI – Recuperato privo di sensi dal fondo del mare mosso, ha rischiato di morire un ragazzino di 11 anni. E’ accaduto ieri intorno all’ora di pranzo a Fondi quando insieme al fratello più grande si è buttato in mare per recuperare un pallone, ma i due si sono trovati subito in balia delle onde e della risacca e il più giovane è stato letteralmente risucchiato dal mare agitato. Sono stati momenti di terrore anche per chi dalla spiaggia ha assistito alla scena: il fratello maggiore ha urlato disperatamente per chiedere aiuto, un bagnino in servizio nello stabilimento Summer Beach presente sul tratto di spiaggia si è gettato in mare, e non vedendolo, si è immerso nel tratto in cui il ragazzino era sparito dove lo ha visto abbandonato tra i flutti sotto la superficie del mare. Lo ha recuperato, caricato su un pedalò che nel frattempo era arrivato in soccorso e ha avviato le manovre di rianimazione, poi proseguite in spiaggia. Respirazione bocca a bocca e ossigeno solo a quel punto l’11enne ha urlato. Caricato su un’eliambulanza in codice rosso si trova ora al Bambino Gesù di Roma. Un altro bagnino aveva nel frattempo portato a riva il più grande.

Solo sabato era morto a Gaeta Marco Di Vozzo, 50 anni, originario di Pontecorvo in provincia di Frosinone. Era al mare con i figli e altri amici sulla spiaggia delle Scissure, ha fatto alcune bracciate nonostante le cattive condizioni del mare ed è stato inghiottito dalle onde. L’uomo soccorso e portato a riva è deceduto.

Il mare mosso di questi giorni poco più a nord lungo il litorale romano ha messo in difficoltà ad Ostia anche i nuotatori professionisti del nuoto in acque libere.