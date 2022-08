Il Latina Calcio 1932 rinnova l’accordo con lo sponsor

LATINA – Mentre si avvicina l’inizio della stagione ufficiale in programma domenica 4 settembre al Pino Zaccheria contro il Foggia Calcio 1920 alle 20,30, arriva la notizia che Distretti Ecologici sarà anche per il prossimo triennio il Main sponsor del Latina Calcio 1932. Si tratta appunto di una conferma, come comunica la società sportiva nerazzurra in una nota ricordando chi è l’azienda che sosterrà la squadra: “azienda romana, leader nel settore della Bio-Edilizia, è una Società per Azioni che, attraverso un solido network di aziende, realizza e promuove progetti di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico su tutto il territorio italiano. È molto attiva in tutti i settori dell’evoluzione ecologica: da quello residenziale a quello commerciale, pubblico e della grande distribuzione organizzata”.

“Dopo la sponsorizzazione iniziata nella scorsa stagione e l’accordo di collaborazione per la gestione e organizzazione del settore giovanile – si legge in una nota del Club di piazzale Serratore – si rinnova la partnership e l’unione d’intenti tra la società nerazzurra e Distretti Ecologici, con l’obiettivo di crescere insieme e ottenere risultati sempre migliori. La capacità di Distretti Ecologici di guardare al futuro si sposa alla perfezione con le ambizioni del Latina in vista delle prossime stagioni sportive. La società Latina Calcio 1932 ringrazia Distretti Ecologici SpA per la fiducia e il supporto assicurato”.