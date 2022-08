Nel Monastero di San Magno a Fondi Gemma Calabresi racconta il potere del perdono

FONDI – Si sposta nello scenario del Monastero San Magno a Fondi, Libri sulla Cresta dell’Onda, la rassegna letteraria che nei precedenti tre appuntamenti ha registrato sempre il tutto esaurito. La protagonista dell’incontro con l’autore, stavolta sarà Gemma Calabresi Milite (vedova del commissario Luigi Calabresi ucciso negli Anni di Piombo in un attentato) in “Un viaggio d’amore e libertà”, in programma domenica 4 settembre alle ore 21.15.

“Il meraviglioso Monastero San Magno, un luogo che una moltitudine di persone considera un “porto di terra dove approdare per poi riprendere il largo” – dicono Enza e Riccardo Campino, ideatori e curatori della rassegna – accoglierà la storia che Gemma Calabresi Milite ha recentemente raccontato nel suo coinvolgente libro “La crepa e la luce” Mondadori. Una testimonianza intensa ed emozionante sul potere del perdono e su come si possa tornare ad essere felici anche dopo una grande sofferenza“.

L’incontro è organizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi di Gaeta e la rassegna Dabar.

L’ingresso è come sempre gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per prenotazioni: Eventbrite

