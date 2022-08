Oroscopo del giorno 04 Agosto 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno e può generare degli sbalzi di umore. Potrebbero avere un certo impatto fastidioso sul rapporto sentimentale: fate attenzione all’impulsività e agli eccessi di ira. Single: non lasciatevi demoralizzare dalle vostre emozioni negative e restate obiettivi cercando di tranquillizzare i vostri pensieri. A lavoro se rimarrete concentrati, riuscirete a finire giusto in tempo alcuni progetti. L’aspetto astrale potrebbe indicare una piccola flessione della salute, specialmente tra i nativi che hanno recentemente fatto degli eccessi. In breve, possibili postumi di una stanchezza pungente che richiede un sonno ristoratore.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno e porta solo buone notizie. In coppia, siete irriconoscibili: rilassati, realizzati, seducenti ed affascinanti. Il vostro partner ne rimarrà stupito. Anche i single decideranno di fare di più per i loro rapporti e saranno più aperti alle novità. A lavoro siete instancabili: state svolgendo più di quello che vi viene richiesto, tuttavia, non sempre questo atteggiamento è redditizio. Per quanto riguarda la salute, siete in una buona forma fisica, ma sappiate che accelerare i ritmi potrebbe affaticarvi troppo. Concedetevi delle pause.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

Giove è in quadrato con Nettuno nel vostro segno e questo renderà la vostra giornata un po’ particolare. Sentimentalmente, sia le coppie che i single potrebbero avvertire un atteggiamento aggressivo da parte del partner o della persona ambita: non gradite giustificarvi e questo potrebbe diminuire la fiducia reciproca. Cercate di parlare con calma per chiarire queste divergenze. Anche al lavoro potreste avere delle difficoltà ma con un po’ di diplomazia e con le vostre abilità di negoziatori potreste risolvere delle questioni in sospeso. Poiché vi troverete di fronte a problemi di vario genere, è normale sentirvi moralmente stanchi. Rilassatevi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(22 giugno – 22 luglio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno e spesso indica un rinnovamento nelle vecchie coppie. Vi sentite pronti ad adottare un atteggiamento diverso e questo piacerà al vostro partner. Single: è una giornata favorevole ai nuovi incontri. A lavoro, sarà importante prestare più attenzione così da ottenere la simpatia degli altri e lavorare meglio in squadra. La posizione armonica delle Stelle è ottima per la vostra forma e per il vostro morale. Siete carichi e pronti ad affrontare qualsiasi prova con facilità.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in congiunzione con il Sole nel vostro segno ed è una disposizione favorevole per rafforzare i legami sentimentali. In coppia, sarà manifestato attraverso attività originali in cui ognuno di voi metterà il proprio tocco. Single: se avete fatto qualche programma per il fine settimana, oggi potreste trovare un buon partner. Professionalmente sarete molto efficaci: il contesto astrale vi permette di assumervi ruoli difficili e questo è importante per trovare soluzioni ai problemi che potrebbero presentarsi. La vostra efficienza esplode e la giornata sarà molto dinamica. Per quanto riguarda la salute, il giorno è sotto il segno della rigenerazione: vi sentite rinati ed in grado di fare qualsiasi cosa.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, il vostro lato romantico si risveglierà con delicati preludi. Single: è il vostro fascino che vi farà notare. Potreste confondere il desiderio con l’amore, ma siate sicuri: questa attrazione potrebbe trasformarsi in una bella storia. Sotto questa configurazione planetaria avete la possibilità di rallentare finalmente il vostro ritmo a livello professionale. Se avete qualcosa da chiedere o da proporre, è il giorno giusto per farlo. L’eventuale richiesta verrà esaminata positivamente. Siete in buona forma e vi prenderete cura della vostra immagine. Se vi sentite ancora un po’ stanchi, cercate di capirne la causa.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Giove è in quadrato con Nettuno nel vostro segno ed indica un possibile scontro negativo sul piano sentimentale. In coppia dovreste agire con gentilezza per evitare i conflitti. Per i single, la diplomazia sarà la carta da giocare oggi. Questo aspetto astrale crea un po’ di rivalità anche nel campo lavorativo. Siete preoccupati che qualcuno dei vostri collaboratori si prenda i meriti al posto vostro. Se avete dei dubbi a riguardo, non aspettate troppo per approfondire l’argomento: mostratevi sia fermi che diplomatici. Per quanto riguarda la salute, alcuni problemi trascurati generano affaticamento e tensione nervosa: ricordatevi di divertirvi ogni tanto.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, sentite nuova passione per il partner e vorreste esprimere il vostro amore: fatelo magari organizzando una serata speciale. Per i single è consigliato rinunciare alla solita timidezza: uscite di più e potreste arrivare ad una svolta nella vita sentimentale. Professionalmente, il clima astrale vi porta più lucidità e spirito combattivo: siete ambiziosi e sarà difficile accontentarvi di piccoli successi. Per quanto riguarda la salute, vi sentite molto bene fisicamente, ma non abusate di questa condizione: dosate bene le energie per mantenervi in forma.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in quadrato con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, siete alla ricerca dell’amore ideale e potreste sentirvi a disagio quando il partner non reagisce come avreste voluto. Discutendo, potreste trovare un modo per avvicinarvi. Single: ci sono incontri interessanti in vista, tuttavia, attenzione a non inseguire le chimere. Sul piano professionale state mettendo un po’ troppa foga nel lavoro, cercando di mettervi in mostra: attenzione però, a voler far troppo spesso si sbaglia. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete più stanchi del solito a causa dell’aspetto tra Nettuno e Giove. Avete bisogno di rivitalizzarvi in qualsiasi modo, magari dedicandovi alle cose che vi rilassano.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, i single dovrebbero fare attenzione ai loro desideri: meglio aspettare un po’ prima di decollare verso terre sconosciute. In coppia, siete troppo dipendenti dal partner: è importante avere la propria autonomia guadagnando un po più di rispetto. Professionalmente, il transito lunare rafforza le vostre convinzioni. Indipendentemente dal progetto al quale lavorate al momento, siete decisi e certi di procedere nella giusta direzione. La salute necessita attenzione, anche se il riposo non è una vostra priorità: fate attenzione almeno agli sforzi fisici eccessivi.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, la nostalgia dei bei momenti trascorsi, avrà l’effetto di consolidare la vostra relazione. Single: potreste rendervi conto che una persona è molto più interessante di quanto avevate immaginato. Professionalmente, vi sentite confortati anche se permangono alcuni piccoli problemi, tuttavia, le strategie per superare qualsiasi sfida non mancano. Dal punto di vista della salute, avete compreso che i rapporti sani vi fanno sentire meglio: cercate di mantenere un comportamento disteso che migliorerà il morale ed i piccoli problemi svaniranno in fretta.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in congiunzione con il Sole nel vostro segno e, dal punto di vista sentimentale, ha un’influenza eccellente per le coppie. È un giorno in cui vibrate all’unisono: vorreste tornare in posti dal vostro passato per rinnovare le promesse fatte ed esprimere la vostra passione. Single: preparatevi ad affascinare le persone che vi circondano perché i pianeti aprono il campo delle possibilità. A lavoro si annuncia una giornata molto buona per la maggior parte di voi. Vi sentite all’apice delle vostre capacità, state considerando le cose in una nuova prospettiva e siete pronti a cogliere le opportunità che vi si presentano. Per quanto riguarda la salute, il Sole rafforza la vitalità: uno stile di vita equilibrato preserva il benessere in generale.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.