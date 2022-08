Oroscopo del giorno 17 Agosto 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in opposizione con Venere nel vostro segno e dovrebbe portarvi soddisfazioni a livello sentimentale. In coppia vorrete discutere gli argomenti che vi legano e che vi permetteranno di vedere la vita in una nuova prospettiva più promettente. Single: sicuramente incontrerete una persona che vi farà una buona impressione. Professionalmente la comunicazione sarà all’ordine del giorno: riuscirete ad esprimere le vostre idee e a consegnare messaggi importanti che saranno ascoltati. Per quanto riguarda la salute, dovreste prestare più attenzione all’alimentazione: non saltate i pasti e cercate di riposare un po’ di più.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in opposizione con il Sole nel vostro segno. In coppia sarà una buona giornata per iniziare a parlare del vostro futuro: dovreste essere in grado di risolvere alcuni problemi se agirete con buona volontà e determinazione. Single: le vostre parole raggiungeranno più facilmente il cuore delle persone che vi conosceranno. A lavoro, la giornata sarà ideale per fissare appuntamenti fruttuosi o stabilire un contatto per un futuro incontro professionale. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi si sentirà in sintonia con il proprio ambiente.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia potreste vivere un’atmosfera un po’ pesante: avrete difficoltà ad esprimere le vostre emozioni e non apprezzerete il comportamento del partner. Single: cercate di non lasciare che l’ansia prenda il sopravento. Incontratevi con persone che sanno divertirsi per superare questa fase. A lavoro, la maggior parte di voi riuscirà a portare a termine in modo coscienzioso i progetti trascurati ultimamente. Per quanto riguarda la salute, dovreste aver superato il periodo di stanchezza e sentirvi molto meglio.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in sestile con Nettuno nel vostro segno. In coppia sarà una giornata molto interessante: il partner sa cosa fare per rendervi felici e finalmente riuscirete a sentirvi amati ed apprezzati. Single: potreste incontrare una persona che vi farà rendere conto che la vita ha molto di più da offrirvi. Professionalmente, questo periodo astrale annuncia trattative in corso, specialmente se praticate nel settore del commercio. Potrebbero esserci cose da rivisitare per raggiungere i vostri obiettivi. Per quanto riguarda la salute, il momento è ben scelto per effettuare un piccolo controllo sanitario soprattutto se alcuni disturbi infastidiscono il corpo o il morale al momento.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete pieni di iniziative ed il partner sarà lieto di vedervi così motivati. Single: sarà un’ottima giornata per coloro che decideranno di dichiarare i loro sentimenti. A lavoro trascorrerete una giornata piacevole: siete efficienti ed i rapporti sono cordiali. Sarete tentati di aiutare coloro che ne avranno bisogno. Per quanto riguarda la salute, vi sentite in gran forma e siete motivati nel praticare attività fisiche.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in sestile con Nettuno nel vostro segno. In coppia l’aspetto astrale è ideale per esprimere i vostri sentimenti: il partner sarà più affettuoso del solito e vi offrirà sostegno in tutto. Single: dovreste uscire di più per incontrare nuove persone, potreste trovare la vostra anima gemella. Professionalmente, l’aspetto astrale annuncia la firma di un documento importante, a meno che non si tratti di un colloquio di lavoro. Per quanto riguarda la salute la forma fisica è ottima, resta solo da esercitarvi un po’ per mantenervi forti.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Plutone è in opposizione con il Sole nel vostro segno. In coppia sarà una buona giornata per discutere e chiarire alcune incomprensioni che vi pesano da un po’. Single: se avete dei dubbi nei confronti di una persona in particolare, dovreste cercare di chiarirli parlandone con calma. A lavoro, la disposizione astrale avrà un impatto positivo sulla vostra verbosità ed interagirete efficacemente con i vostri collaboratori o clienti. Per quanto riguarda la salute, sarà una giornata meno stressante e meno faticosa del solito e questo vi aiuterà a risparmiare forze ed energie.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in opposizione con Venere nel vostro segno. In coppia avrete l’opportunità di dire ciò che pensate. Attenzione però a non diventare troppo brutali: un po’ di dolcezza nelle parole sarebbe gradita. Anche i single avranno la possibilità di esprimersi con più chiarezza e guadagneranno terreno. A lavoro sono in arrivo novità positive, siete apprezzati da colleghi e superiori e se lavorate per voi stessi vedrete presto buoni risultati. Per quanto riguarda la salute, dovreste rilassarvi il ​​più possibile e cambiare idea regolarmente per evitare di concentrarvi solo sulle aree oscure.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in opposizione con il Sole nel vostro segno. In coppia probabilmente vorreste prendervi una piccola pausa o prenotare questo giorno per le vostre attività personali: provate a discuterne col partner. Single: non fate affidamento sulle apparenze, prendetevi il tempo necessario per conoscere le persone. Professionalmente, oggi sarebbe saggio non partecipare ai dibattiti perché si sarebbe tentati di provocare gli altri e ciò ovviamente si rivelerà a vostro svantaggio. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto astrale vi impedisce di dormire e vi spinge a compensare lo stress criticando tutto ciò che accade intorno a voi. Se non fate nulla per fermare tutto questo, potreste avere qualche difficoltà.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in quinconce con Venere nel vostro segno. In coppia fate attenzione a non diventare troppo gelosi: potreste accusare il partner di alcune cose gravi senza pensare alle conseguenze. Single: dovreste riuscire a convincere una persona che i vostri sentimenti sono sinceri. A lavoro dovreste cercare di prendere di più in considerazione l’opinione dei vostri colleghi e cercate di essere più flessibili nei rapporti con gli altri. Per quanto riguarda la salute, sarebbe saggio fare un check-up ogni tanto per sentirvi rassicurati e sereni.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Giove è in quinconce con Venere nel vostro segno. In coppia vivete in un’atmosfera molto particolare ed il vostro comportamento o quello del vostro partner potrebbero minare il rapporto tra di voi. Se siete single, avete tutto l’interesse a coltivare fiducia e serenità. Professionalmente, le cose procedono sulla giusta strada ed a breve dovreste avere dei buoni risultati: siete ottimisti e ben motivati. Per quanto riguarda la salute, cercare di vedere la vita da un punto di vista positivo vi aiuterebbe a migliorare sia lo stato d’animo che il morale: prendetevi del tempo per riflettere.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete molto intraprendenti ed avrete un sacco di idee originali per uscire dalla routine: il partner sarà felice di vedere questo nuovo atteggiamento. Single: dovreste imparare a godervi di più ciò che la vita vi offre. A lavoro dovreste concentrarvi sui rapporti professionali: più cordialità vi aiuterà a proseguire con sicurezza verso il successo. La salute non dovrebbe causarvi nessun tipo di problema: sarete vitali e di buon umore.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.