Sabaudia, maxi-pulizia nell’area dove sorgerà il Parco di Chloe

SABAUDIA – Quasi una tonnellata di rifiuti composta da ingombranti di vario genere, materassi, pezzi di auto e altro materiale è stata raccolta ieri a Sabaudia da una trentina di volontari, in via del Ginepro: ci sono volute quattro ore di lavoro per bonificare l’area dove deve sorgere un parco giochi inclusivo. A sporcarsi le mani c’erano le associazioni LatinAutismo, Qua la zampa, Amici del Parco di Chloe e GSI Sabaudia.

“Abbiamo raccolto più di 800 kg tra rifiuti domestici e ingombranti – spiega il coordinatore Adriano Salvatori, referente di Plastic Free Sabaudia e tra i pionieri sul territorio di questo genere di iniziative, svolte sempre in accordo con il Parco Nazionale del Circeo – L’area diventerà, grazie al comitato di quartiere Amici del Parco di Chloe, un parco inclusivo per bambini normodotati e diversamente abili. La responsabile del comitato di quartiere è Valentina, la mamma di Chloe, una bambina affetta da un malattia genetica rara”.

E’ intervenuto anche l’assessore all’ambiente di Sabaudia Vittorio Tommasetti. La ditta Del Prete ha provveduto alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti.