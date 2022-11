Inteam Latina ai Campionati Nazionali Fisdir di basket

LATINA – Prestigiosa chiamata per l’Asd Inteam Latina, società specializzata nel promuovere il basket inclusivo per ragazzi con disabilità. Dal 25 al 27 novembre il club pontino sarà presente con dieci suoi ragazzi ai Campionati Nazionali di Pallacanestro Fisdir, per persone con disabilità intellettivo relazionale. La rassegna si svolgerà a Ferrara e si articolerà in quattro diverse divisioni con la partecipazione complessiva di 14 squadre e di 120 atleti. Inteam è stata inserita nella Divisione Atleti con Sindrome di Down insieme ad altre cinque realtà: “Anthropos” di Civitanova Marche, “Atletico Aipd” di Oristano, “Basket Forever” di Formia, “Orionina” di Ercolano e “Sport in Veneto” di Padova. Si tratta di una grande soddisfazione per una realtà nata ad ottobre del 2020 come progetto di pallacanestro inclusiva e divenuta nell’aprile di quest’anno una Asd a tutti gli effetti, presieduta da Alessia Montemurro insieme alla vice, nonché allenatrice, Valentina Ruggieri. Ad oggi Inteam vanta un numero di iscritti di tutto rispetto, quasi 60 ragazzi speciali. La società pontina partecipa per la prima volta ad una competizione nazionale e al campionato di una federazione, la Fisdir. Si tratta di un primo importante passo verso un’ulteriore crescita, testimoniata dalla passione e dall’entusiasmo di tutti i ragazzi coinvolti. A Ferrara sarà un’esperienza indimenticabile per i 10 atleti selezionati, ma c’è da scommettere che altri grandi traguardi saranno presto raggiunti da tutti i componenti della famiglia Inteam.