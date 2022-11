Oncologia al Dono Svizzero, in congedo la primaria Cardillo, arriva il prof Rossi

FORMIA – Cambio della guardia alla guida della Uosd di Oncologia del Dono Svizzero andata in congedo per raggiunti limiti di età la dottoressa Francesca Cardillo, arriva il professor Rossi.

A darne notizia, anche per ringraziarla dell’impegno, è il responsabile della Delegazione Sud Pontino-Gaeta della LILT: “La dottoressa Cardillo – scrive in una nota Rosario Cienzo – è stata un faro, un vero e proprio efficace punto di riferimento per l’oncologia del sud della provincia di Latina, essendo stata per anni in servizio prima quale dirigente presso il presidio ospedaliero “Di Liegro” di Gaeta, poi del servizio di oncologia di Formia e del “Fiorini” di Terracina. E lo dico con affetto e profonda gratitudine, la dottoressa è stata e continuerà ad essere una roccaforte per noi della Lilt di Latina”. La dottoressa Cardillo ha infatti guidato anche la Consulta Femminile della Lilt.

Da oggi (mercoledì 2 novembre) il nuovo responsabile del servizio di oncologia del Dono Svizzero di Formia sarà il dottor Luigi Rossi, dirigente medico Oncologia Università Sapienza di Aprilia–Polo Pontino della ASL di Latina. “Quale Delegazione Lilt del sud pontino, – aggiunge Cienzo – al dottor Rossi che ha ottimamente lavorato ad Aprilia formuliamo gli auguri per questo nuovo impegno professionale nel nostro comprensorio nella certezza di poter avviare una proficua collaborazione”.