L’ex Prefetto di Latina Frattasi è il nuovo prefetto di Roma

LATINA – L’ex prefetto di Latina Bruno Frattasi è il nuovo Prefetto di Roma. Lo ha nominato il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi del quale Frattasi prenderà il posto.

Frattasi, 66 anni compiuti ad aprile, aveva ricoperto lo stesso incarico a Latina dal 6 agosto 2007 al 29 dicembre 2009 promuovendo durante il suo mandato in provincia di Latina la Commissione di accesso agli atti del Comune di Fondi per chiarire la presenza di eventuali infiltrazioni e con la relazione finale propose all’allora Ministero dell’Interno Roberto Maroni lo scioglimento dell’amministrazione comunale, senza ottenerlo: il consiglio si dimise prima aprendo la strada a nuove elezioni. Fu un momento molto significativo per il territorio. L’ultimo incarico terminato con l’insediamento del nuovo esecutivo, era stato come Capo di Gabinetto della Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese durante il governo Draghi.