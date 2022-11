Zingaretti si è dimesso, il saluto alla Regione Lazio

E’ il giorno delle dimissioni per il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che ha salutato tra gli applausi oggi pomeriggio collaboratori e personale dell’Ente. Come annunciato dopo il pronunciamento della Corte dei Conti che ha parificato i bilanci della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2021, il Governatore lascia ufficialmente la Pisana per il Parlamento. Si apre il breve interregno a guida Leodori, in attesa delle elezioni che si terranno il 5 febbraio.

“Prima di dimettermi – ha annunciato con un post su Fb – ho deposto una corona alle Fosse Ardeatine. Un omaggio alla memoria di tutte le vittime del nazifascismo. La libertà e la democrazia non ce le hanno regalate. Sono state conquistate, anche con la vita, e ora vanno difese. Per chi ha responsabilità di Governo significa servire le Istituzioni e realizzare davvero gli obiettivi indicati dalla Costituzione”.