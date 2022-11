D’Amato: “Io disponibile a candidarmi a presidente del Lazio”

LATINA – “Io dò certamente la mia disponibilità a candidarmi, poi dovranno essere le forze politiche della coalizione a decidere modi e tempi, l’unica cosa è che bisogna fare presto”. Lo ha detto l’assessore regionale alla sanità del Lazio Alessio D’Amato, ieri nel giorno delle dimissioni del Governatore Nicola Zingaretti che ha lasciato la guida della Regione dopo 10 anni per andare in Parlamento. D’Amato, che ha parlato nel corso dell’atteso evento “Si può fare 2023” al teatro Brancaccio di Roma, a domanda sulle primarie ha ricordato di averle chieste “in tempi non sospetti” che se ci saranno le primarie “parteciperò alle primarie”.

Sul sostegno ricevuto dal Terzo Polo ha poi aggiunto: “Ringrazio Calenda e il Terzo Polo della stima rappresentata, ma noi dobbiamo pensare ad allargare all’intera coalizione del centrosinistra che l’ultima volta ha vinto le elezioni regionali”.

E nonostante l’appello ad allargare, sembra ormai rottura con i Cinquestelle e il nome di D’Amato viene dato dai principali quotidiani come ormai già scelto. Decisioni sono attese dalla direzione nazionale del Pd di martedì quando si scioglierà il nodo delle primarie: «Vedremo se emergeranno altri nomi – ha detto il segretario regionale del Pd Bruno Astorre – Nel Lazio quella di D’Amato è una candidatura che unisce».