Ponte sul Garigliano, via libera al progetto della Provincia di Latina

MINTURNO – Nel sud pontino ha ottenuto il via libera della Commissione Valutazione di Incidenza appropriata della Regione Campaniail progetto ”Intervento di manutenzione straordinaria consistente nella sostituzione dell’impalcato e nelle opere di adeguamento sismico delle pile esistenti del ponte sul fiume Garigliano, che collega la strada provinciale Maiano e la strada provinciale Lauro – Castelforte – Minturno” proposto dalla Provincia di Latina. Il via libera prevede alcune prescrizioni circa la realizzazione dell’opera tra le quali la verifica della corretta esecuzione degli interventi di ripristino e/o nuova costituzione della vegetazione caratteristica dell’habitat di interesse comunitario. La Provincia ha dato quindi mandato alla società incaricata del progetto di procedere con la progettazione esecutiva dell’ opera.

“Abbiamo superato l’ultimo step dell’iter – commenta il presidente Gerardo Stefanelli – e possiamo procedere con la progettazione di un’opera fondamentale per la provincia pontina e per i suoi collegamenti con la Campania. Sono soddisfatto– conclude – per la celerità con la quale l’ente e gli uffici sono riusciti a terminare questa fase del progetto”.