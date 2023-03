Vittorio Sambucci vicepresidente della Commissione Agricoltura e Ambiente

CISTERNA – Si è concluso oggi l’iter di insediamento delle Commissioni consiliari della Regione Lazio. Tra gli eletti della provincia di Latina, tre presidenze di commissione a Cosmo Mitrano, Enrico Tiero e Orlando Tripodi, mentre il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Sambucci, è stato eletto vicepresidente della commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio.

“I territori del Lazio – ha commentato Sambucci – hanno nel settore agricolo e nella ricchezza paesaggistica un patrimonio importante, fattore di sviluppo economico e di crescita sociale che merita di essere valorizzato. La particolare vocazione agricola della provincia di Latina, inoltre, richiede attenzione e una programmazione in termini di investimenti e di sinergie che non può essere relegata alla semplice distribuzione di risorse ma va inserita in più ampie politiche indirizzate dall’assessore Righini e d’intesa con il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare. E’ questa la direzione del mio lavoro in Regione, che intendo finalizzare alla valorizzazione del territorio attraverso un percorso che esalti le eccellenze produttive locali e consenta l’accesso razionale ed efficace alle risorse che l’Europa e la Regione mettono a disposizione delle imprese e delle comunità locali”.

Il consigliere pontino ha ringraziato “il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia per la stima e fiducia riposte nella mia persona”, aggiungendo: “Come componente delle commissioni “Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità e Trasporto” e “Cultura, spettacolo, sport e bellezza dei paesaggi”, sarà mia cura lavorare anche per valorizzare le tradizioni e la cultura dei nostri territori, incentivando nuove forme di turismo legate, ad esempio, ad una più stretta collaborazione tra realtà paesaggistiche ed enogastronomiche. Penso al sistema dei parchi naturali e alla necessità di far dialogare imprese e istituzioni. E’ anche così che il territorio pontino e laziale può trovare nuove occasioni di sviluppo, a cui deve però necessariamente accompagnarsi l’apertura di una nuova che possa vedere la realizzazione di opere e infrastrutture, attese da decenni e capaci di incentivare l’economia e la crescita sociale”, conclude Sambucci.