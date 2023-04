Due nuovi ormeggiatori-battellieri per i porti di Gaeta e Formia

GAETA – Giuseppe Spinosa entra a far parte del gruppo di otto ormeggiatori e battellieri in servizio nei porti e nella rada di Gaeta e Formia per prestare “servizi tecnico – nautici” nel Circondario marittimo di Gaeta. E’ un giovane appassionato di mare, esperto, in possesso del titolo di capo barca, specializzato nella conduzione di macchine e apparati motori, vincitore di un concorso pubblico, assunto con decreto del Comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta, Capitano di fregata Angelo Napolitano. “L’assunzione – spiegano dal Corpo – segue quella già effettuata lo scorso novembre del signor Di Domenico Andrea Guido. Tutto è avvenuto in tempi brevi in quanto è stato possibile attingere alla graduatoria formatasi a seguito dell’emissione del prescritto bando di concorso del 12 maggio 2022 da parte del Compartimento Marittimo di Gaeta ai sensi del Codice della Navigazione”. Un mestiere antico e ancora necessario.

“Il servizio prestato quotidianamente dagli ormeggiatori e barcaioli”, dice il Comandante Napolitano, “unitamente a quello prestato dai piloti e dai rimorchiatori portuali, è un servizio essenziale per la sicurezza dei traffici. Parliamo, infatti, di personale di altissimo profilo professionale e in possesso di spiccate qualità marinaresche, che, con il coordinamento dell’Autorità marittima, opera al servizio dei naviganti garantendo il sicuro ormeggio e un essenziale ausilio ai comandanti delle navi mercantili che scalano i porti di Gaeta e Formia”.

L’organico degli ormeggiatori di Gaeta e Formia consta attualmente di otto marittimi, che solo nell’anno 2022 hanno assicurato circa 300 accosti e, nell’anno in corso, oltre un centinaio, oltre che concorso in diverse occasioni a prestare assistenza ai naviganti in situazione emergenziali in ausilio della Guardia Costiera.