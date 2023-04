Latina, Coletta vince le primarie e ringrazia: “Ora tutti insieme al lavoro per il campo largo”

LATINA – L’ex sindaco di Latina Damiano Coletta ha vinto le primarie del campo progressista contro Daniela Fiore del Pd e Filippo Cosignani indipendente. Circa 3000 persone si sono recate nei cinque seggi allestiti sul territorio comunale per la consultazione democratica che ha designato Coletta la persona chiamata a sfidare il centrodestra già sceso in campo con la candidata sindaco Matilde Celentano.

Chi ha votato ha scelto nettamente per il rappresentate civico: nel seggio del centro, quello con maggiore affluenza e che ha deciso la partita, 1628 voti per Coletta, 1007 per la Fiore, 125 per Cosignani a cui si aggiunge il risultato dei seggi del quartiere Q4, dei borghi Grappa e Podgora e di Latina Scalo, unico in cui Coletta ha perso. Per il Pd si apre anche il momento di una riflessione interna, mentre Coletta ha ringraziato i contendenti e lanciato la campagna elettorale che comincerà oggi stesso e comincerà – ha detto Coletta subito dopo la vittoria – sui temi, per aprire il campo, con le maniche tirate su. C’è un avversario favorito, ma c’è anche una Latina che vuole continuare con il cambiamento intrapreso nel 2016″.

Anche Daniela Fiore si è congratulata con Coletta: “Ora tutti uniti per sostenerlo”, ha detto.