Latina, la comunità di Fratelli d’Italia si ritrova per gli auguri di Pasqua.

LATINA – Ospite d’eccezione nella serata organizzata da Fratelli d’Italia Latina, ieri sera, venerdì 7 aprile, per il consueto scambio di auguri con la comunità. Oltre ai massimi vertici del partito a livello provinciale era infatti presente anche il vice Ministro dell’Economia Maurizio Leo. Un’ennesima dimostrazione di vicinanza al territorio pontino da parte dei membri dell’Esecutivo di Giorgia Meloni ma soprattutto un’opportunità, per i presenti, per fare il punto su temi importanti come la Riforma Fiscale e le ultime novità riguardanti il Superbonus.

“Latina è la seconda città del Lazio dopo la Capitale d’Italia – il commento a margine dell’evento del Senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia – eppure negli ultimi anni pareva sparita dai radar della politica governativa. Ora il vento è cambiato: rappresentanti pontini siedono in Regione, Parlamento, nelle istituzioni europee. Stiamo facendo riscoprire le potenzialità del nostro territorio. Potenzialità che stiamo già facendo fruttare e mi riferisco, per esempio, ai fondi stanziati per l’avvio dei lavori della Roma-Latina. Una filiera di governo concreta, che potrà soltanto migliorare nei risultati dopo le amministrative, con l’elezione di Matilde Celentano a Sindaco”.

Diversi gli argomenti trattati durante l’incontro. “Abbiamo affrontato temi che riguardano direttamente i cittadini, di Latina come di tutta la nazione – ha spiegato ancora Calandrini – come la riforma fiscale. Una riforma che l’Italia aspettava da troppo tempo e che sta finalmente per vedere la luce. Abbiamo già effettuato un taglio del cuneo fiscale nella Legge di Bilancio e ora andiamo verso una semplificazione e riorganizzazione della tassazione di cui potranno beneficiare tutti. Sarà più semplice controllare e quindi punire chi cerca di fare il furbo non contribuendo al bene comune e dall’altro lato si incentivano quelle aziende che investono e assumono giovani”.

“Percepisco – conclude Calandrini – una rinnovata passione per la politica, soprattutto da parte dei più giovani. Stiamo tornando ad amare la città e a non trattare i partiti come semplici comitati d’affari e la candidatura come sindaco della coalizione di Matilde Celentano ne è una dimostrazione. Ora ci fermeremo per onorare la Santa Pasqua ma siamo pronti a ripartire, carichi come non mai, per raggiungere tutti i prossimi obiettivi che ci siamo prefissati”.