Politica, Elettra Orto La Barbera: “Nessuna emorragia il Lbc”

LATINA – Nessuna emorragia e nessun terremoto in Lbc, dichiara la segretaria Elettra Ortu La Barbera, Dopo le dimissioni dei sei consiglieri generali di Lbc. giovedì sera è stata convocata un’assemblea straordinaria dei soci di Lbc: “Abbiamo informato i nostri soci di quanto stava accadendo – ha detto la segretaria Elettra Ortu La Barbera – fermo restando che l’azione dei sei rientra comunque nel loro percorso definito da tempo, non consideriamo questa un’emorragia, dato che registriamo molte nuove adesioni. Se dovessimo pensare al Pd come “padre nobile” noi saremmo il “lievito madre”. E’ Lbc ad aver vinto le primarie, è nostro il candidato sindaco”, afferma.