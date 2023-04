Marco Gianni colpito e poi freddato con due diversi fucili: ricostruita la sequenza omicida

SABAUDIA – Emergono nuovi particolari sull’omicidio di Marco Gianni l’allenatore e giocatore di pallamano ucciso nel vivaio di famiglia a borgo San Donato. La ricostruzione effettuata dagli investigatori dei carabinieri, anche grazie all’esame autoptico sul corpo della vittima, evidenzia tutta la ferocia e la volontarietà del gesto. Nessuna lite ha preceduto il delitto: l’omicida Riccardo Di Girolamo accecato dall’odio nei confronti del 31 enne che, a tre anni dalla separazione, era diventato il compagno della sua ex moglie, ha raggiunto il vivaio e sparato a distanza verso la serra dove Marco Gianni stava lavorando, colpendolo alle spalle e alla nuca. Poi è sceso dalla sua Fiat 500L ha raggiunto la vittima ormai riversa a terra, e l’ha finita con una seconda arma, esplodendo più colpi, tutti nella parte alta del corpo. A sparare sono stati due fucili da caccia, uno dei quali modificato, entrambi trovati e sequestrati dagli investigatori, uno era ancora nell’auto dell’omicida. Di Girolamo è stato arrestato con le accuse di omicidio aggravato.

E oggi si terranno a Pontinia i funerali laici di Marco Gianni. Dopo aver espresso profondo cordoglio e aver sospeso tutte le attività, ne dà notizia la società Handball Club Pontinia che aveva visto crescere l’assistente coach. La cerimonia oggi (sabato 15 aprile) alle 15:30 al palazzetto dello sport Marica Bianchi di Pontinia. Chi lo riterrà opportuno potrà prendere parola durante la cerimoniaLa famiglia chiede di non portare fiori ma di procedere con una donazione che poi verrà devoluta in beneficienza. Per l’occasione sarà possibile entrare nel palazzetto seguendo il percorso indicato sul posto. Il parcheggio da utilizzare è quello esterno (ci saranno indicazioni sul posto) e la famiglia chiede che la struttura sportiva venga rispettata e visitata in maniera ordinata.

All’appuntamento sarà presente con la società Handball Club Pontinia anche una delegazione del Gaeta Handball ’84, società con la quale Marco Gianni giocava.