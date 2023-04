Pagliari (Lega): “Troppi incidenti nelle strade che attraversano il territorio di Borgo San Michele”

“Troppi incidenti stradali nelle strade che attraversano i borghi, in particolare nella zona di Borgo San Michele. Solo nell’ultimo anno e mezzo, ci sono stati 7 incidenti stradali con 3 vittime.”

Esordisce così, in una nota stampa, Alessio Pagliari, già consigliere comunale della Lega, da sempre impegnato per migliorare la sicurezza, anche stradale. “L’ultimo incidente stradale – prosegue Pagliari – si è verificato la settimana scorsa, ed ha coinvolto una signora anziana che si apprestava a rientrare a casa con la propria auto, solo per fortuna non ha avuto esiti più gravi. Dopo aver già scritto alla Prefettura, negli ultimi due anni, ho provato a sollecitare e a richiedere interventi per aumentare la sicurezza stradale agli Enti preposti Comune di Latina (competente nel tratto urbano dei borghi) e alla Provincia di Latina (tratto extra-urbano), fino a ricorrere a delle commissioni consiliari ad hoc, tuttavia, al di là di una recente ordinanza del Comune di Latina, ma non ancora applicata, circa l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati in Strada Capograssa e Strada Migliara 43 e l’introduzione del limite di velocità a 30 Km/h, e al di là di qualche posto di blocco occasionale delle forze di polizia, nulla, o quasi, è stato fatto per migliorare la sicurezza stradale, e le statistiche dei numerosi incidenti stradali lo dimostrano. Purtroppo in queste strade l’alta velocità è un grande problema, a cui si aggiunge il manto stradale in più tratti dissestato e, soprattutto evidenziato in questi giorni, il mancato sfalcio dell’erba sulle banchine stradali che riducono la visibilità e la larghezza della carreggiata. Faccio pertanto nuovamente appello al Sig. Prefetto – conclude Pagliari – , a cui ho inviato una lettera con una statistica dettagliata degli incidenti stradali negli ultimi 13 anni, come massima autorità della Provincia, per invitare gli Enti preposti a trovare delle soluzioni finalizzate alla sicurezza stradale per ridurre gli incidenti e i morti.”