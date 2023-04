Ponti a Cinecittà Word, il Parco divertimenti alle porte di Roma

CASTELROMANO – I Ponti di Primavera sono l’occasione ideale per trascorrere i giorni di festa all’insegna della fantasia, dell’intrattenimento immersivo e dell’adrenalina a Cinecittà World, il Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma che offre 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il Regno del Ghiaccio, Aqua World), 6 spettacoli live al giorno e oltre 60 eventi in calendario.

Per trascorrere un giorno di festa fuori dal comune si può vivere un’esperienza esclusiva volando a 12 metri di altezza nella Firenze del 500 di Leonardo su Volarium, unico flying theatre in Italia, esplorando i gironi danteschi di Inferno la montagna russa indoor al buio o provando Altair, il roller coaster che detiene il record di inversioni in Europa. Il viaggio prosegue poi a Jurassic War dove, a bordo di un treno tramite un tunnel immersivo, gli ospiti vengono trasportati indietro di 60 milioni di anni tra terrificanti Dinosauri.

Il ponte del 2 giugno apre Aqua World, fase uno del nuovo parco acquatico di Cinecittà World, dove prendere il sole tra spiagge di sabbia, la Cinepiscina e il fiume lento Paradiso.

“Questa estate il divertimento raddoppia: inaugureremo Vortex e Boomerang, due nuovi spettacolari scivoli di ultima generazione, da vivere in compagnia” dichiara l’Amministratore Delegato di Cinecittà World, Stefano Cigarini.

Per chi preferisce vivere un’esperienza immersiva e unica che riporta indietro nel tempo di 2000 anni, a pochi passi da Cinecittà World c’è Roma World, il nuovo experience park dell’Antica Roma dove vivere un giorno da Antico Romano completamente immersi nella natura tra storia, spettacoli e animali della fattoria. Qui adulti e bambini possono assistere agli spettacoli dei gladiatori, agli show di falconeria, provare il tiro con l’arco, mangiare nella Taberna all’insegna della tradizione romana, e fare un giro nell’antico mercatino.