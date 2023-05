Addio suor Camilla Andreatta, si è spenta la suora missionaria di Latina

LATINA – Si è spenta questa mattina madre Camilla Andreatta, suora missionaria di Latina impegnata sin dalla gioventù in Equador per l’educazione e l’istruzione dei bambini più poveri e in un progetto di adozioni a distanza con l’Italia al quale Latina ha contribuito negli anni con oltre 100 borse di studio. la religiosa aveva 84 anni e si trovava nell’istituto Pie Madri della Nigrizia di Verona.

Camilla, al secolo Bertilla, aveva poco più di vent’anni quando lasciò il capoluogo pontino, il lavoro e la famiglia per prendere i voti e dedicarsi alla vita da missionaria, una scelta della quale non solo non si era mai pentita ma che ha illuminato la sua vita e quella di molte persone che l’hanno incontrata. Grazie a lei e al progetto Educamy sono stati sostenuti nell’educazione e negli studi oltre 500 ragazzi dai 3 ai 25 anni.

La notizia della scomparsa della missionaria è stata data dal fratello, il giornalista ed ex dirigente scolastico Sergio Andreatta, che aveva raccontato la sua storia nel libro “Camilla, Missione Esmeraldas” (Aurore ed) il cui ricavato è stato devoluto per contribuire alle opera benefiche della suora comboniana.