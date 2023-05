Affluenza, in provincia di Latina a mezzogiorno ha votato il 13,52% degli aventi diritto

LATINA – Si sono aperte questa mattina le urne per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023 negli otto comuni pontini in cui si vota per il rinnovo del sindaco e dei consigli comunali. Il primo dato di affluenza a mezzogiorno è inferiore rispetto all’ultima consultazione in tutti i comuni, al 13,52% su base provinciale.

A Latina nelle 116 sezioni ha votato 13,67% con un calo più contenuto che altrove (rispetto al 16,05% della precedente consultazione del 2021)

Ad Aprilia, alle 12, nei 52 seggi allestiti sul territorio ha votato il 12,83% degli aventi diritto al voto (contro il 19,17 delle ultime elezioni comunali).

A Terracina ha votato il 12,70% contro il precedente 15,62%.

La flessione maggiore si registra nei piccoli comuni, sotto i 15mila abitanti:

a Bassiano nelle 2 sezioni ha votato il 19,25 % (contro il 25,79%)

A Campodimele alle 12 nelle due sezioni ha già espresso il proprio voto il 16,58% (contro il precedente 22,82%)

A Lenola il primo dato di affluenza è 13,85% (contro il 21,75%)

A Roccagorga il 21,83% (contro 22,91%)

A Sonnino il 15,31% ( rispetto al 28,87%)

Prossimo dato alle 19 e il successivo alle 23.