Al D’Annunzio i ragazzi di Diaphorà mettono in scena “Racconta-mi” e si scoprono veri attori

LATINA – Tutto esaurito al Teatro D’Annunzio di Latina per lo spettacolo dei ragazzi dell’associazione Diaphorà che compie 20 anni. “I ragazzi, con disabilità di vario tipo, sono stati non solo attori ma hanno anche scritto quella che è una vera pièce teatrale con testi che sollecitano domande ed evocano ricordi”, spiegano dall’associazione di Latina. Il teatro grande del Palacultura era pieno in ogni ordine di posti per lo spettacolo “Racconta-mi”, esito di percorso creativo compiuto sotto la guida del maestro Roberto D’Alonzo, attore e regista. Sul palco anche l’attrice e aiuto regista Francesca Calabresi.

“È stato come prendere una sbornia pazzesca”, commenta Bruno Mucci past-president della Diaphorà e sempre attivissimo nell’associazione che ha contribuito a fondare e che ora è nelle mani altrettanto accorte di Paolo Magli. “Lo scorso anno – racconta Mucci – dissi a Roberto (D’Alonzo): Ci hanno invitato alla rassegna “il Parco e la Commedia” di Sabaudia, pensi di riuscire a mettere su uno spettacolo? E lui, che considera le sfide pura energia, mi guarda e dice “perché no?”.

E’ così che i gemelli Letizia e Claudio Eggel, Sara Rucco e Francesco Mucci, Giorgia Piccaro, Ettore Balduzzi, Federico Morgagni e Valentino Balzamo si sono messi a studiare recitazione, hanno imparato le battute, i tempi teatrali, lavorato sulle emozioni e, saliti in scena, ne hanno restituite tante al pubblico scoprendosi veri attori di una pièce scritta da loro domandandosi che cosa sia l’amore? E l’amicizia? E quando mi sento accolto? E accettato? “Il risultato è stato sorprendente”, assicura Mucci.

Non un saggio, ma un vero spettacolo, in grado di raggiungere le corde dei sentimenti, accompagnando gli spettatori con delicatezza e poesia a riflettere profondamente sul valore della semplicità, mentre il teatro si riempiva della musica eseguita dal vivo dal maestro Gianni Siracusa alla chitarra, e da Ettore Balduzzi che al tamburo ha scandito il ritmo dei battiti del cuore.

In apertura dello spettacolo ha parlato il neo presidente Paolo Magli che ha voluto sottolineare come l’associazione Diaphora rappresenti un valore per il territorio, e sia diventata in questi vent’anni un punto di riferimento per la città con le colazioni solidali del sabato mattina interamente preparate dai ragazzi, i corsi di ballo e ceramica, la produzione di miele e di confetture di ortaggi provenienti dall’orto coltivato dai ragazzi e molto altro.

Racconta-mi, messo in scena la prima volta a Sabaudia, e già a Sermoneta e a Giulianello e ora a Latina, a luglio sarà inserito nel programma della Rassegna teatrale del Giardino di Ninfa. Per chi se lo fosse perso e abbia voglia di emozionarsi.