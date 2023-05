Al San Benedetto di Latina si è concluso il concorso fotografico “La scuola che mi piace”

LATINA – Si è conclusa nell’aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore San Benedetto di Latina, la I edizione del concorso fotografico “La scuola che mi piace” . “Il concorso – spiega in una nota il dirigente scolastico Ugo Vitti – risponde all’idea di comprendere come il nostro istituto venga visto dagli studenti, ma anche dai genitori, dai docenti, dal personale della scuola e da persone esterne. E’ stato infatti anche aperto al territorio per capire quale sia la visione di coloro che normalmente acquistano i prodotti dell’azienda Agraria presso l’Istituto”.

Da una prima votazione sui social sono state estratte 46 foto, di cui 23 con didascalia e 23 senza. Tra queste, la giuria composta dalla professoressa Laura Pazienti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dal fotografo Marcello Scopelliti, dal regista Ascanio Malgarini, dall’imprenditore Giuliano Radicioli, patron di Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna, e dal dirigente scolastico Ugo Vitti ha giudicato vincitore della categoria “con didascalia”, Rocco Stranieri, docente di Scienze degli Alimenti del San Benedetto e nella categoria “solo scatto”, Alessio Teleuca, studente del 1°A dell’indirizzo Alberghiero-Cucina.

La scuola ha dato appuntamento a tutti per una seconda edizione del concorso.