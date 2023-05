Al Vittorio Veneto “Giovani criminologi” mettono in scena un processo minorile

LATINA – Si è concluso oggi, con la presentazione dell’elaborato finale alla presenza delle autorità, il “Progetto Giovani Criminologi” promosso e patrocinato dalla Garante dell’infanzia e dell’adolescenza del Lazio Monica Sansoni nell’ambito dei Percorsi di legalità. Gli studenti del Vittorio Veneto Salvemini di Latina hanno proiettato il video realizzato su una sceneggiatura originale scritta da loro, che simula un processo minorile. Le conclusioni della giornata che si è svolta nell’aula magna della storica scuola di Viale Mazzini sono state affidate al Prefetto Maurizio Falco che si è complimentato per il lavoro svolto e per l’importanza che percorsi come questo hanno nella crescita degli studenti.

“Il corso di formazione è partito a settembre e si è concluso un mese fa – ha detto Monica Sansoni illustrando la sua piena soddisfazione per il percorso compiuto dai ragazzi – La cosa che mi ha fatto particolarmente piacere è stata che hanno interpretato i vari ruoli del processo, anche ragazzi che non hanno seguito il corso di formazione, ma che sono stati coinvolti dai loro coetanei e hanno voluto dare il proprio contributo alla riuscita del lavoro finale. Durante il percorso, gli studenti hanno potuto e voluto sapere di più sulle devianze adolescenziali, su fenomeni come il bullismo, le baby gang che purtroppo noi conosciamo bene”, ha aggiunto Monica Sansoni al microfono di Francesca Balestrieri

Il Vittorio Veneto ha fatto da scuola polo del progetto Giovani Criminologi Crescono che proseguirà l’anno prossimo anche in altri istituti.