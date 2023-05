Al Vittorio Veneto i ragazzi studiano la Grande Guerra attraverso un epistolario familiare

LATINA – Si è svolto ieri al Vittorio Veneto Salvemini di Latina l’incontro con tema “La Grande Guerra attraverso un epistolario familiare” tra gli Studenti di tre classi (IV A Turistico, V A Sistemi Informativi Aziendali e V A Relazioni Internazionali per il Marketing) con Massimo Porcelli, Autore del libro “Mia indimenticabile Consorte … La Grande Guerra dei Bassianesi” a conclusione del percorso didattico (U.D.A. Unità Di Apprendimento) interclasse svolto nell’a.s. 2022-2023 con il coordinamento delle Professoresse Patrizia Visaggi e Gloria Giorgi.

L’Aula Magna dell’I.I.S. Vittorio Veneto Salvemini ha visto protagonisti gli Studenti delle classi che condurranno l’incontro-intervista nel corso del quale sarà anche proiettato un breve filmato realizzato con le immagini delle visite svolte, con la guida dell’Ammiraglio Porcelli, presso la Casa del Combattente e all’opera “La Redenzione dell’Agro” di Duilio Cambellotti che adorna la Sala Consiliare del Palazzo del Governo di Latina, nonché a Bassiano, il suggestivo borgo lepino del quale nel libro sono descritte le vicende di quella Comunità.

Massimo Porcelli, Autore del libro, mediante il percorso didattico accolto dalla Scuola diretta dalla Professoressa Marina Rossi, prosegue così nella divulgazione della storia del territorio pontino nei primi decenni del ‘900, e di una Comunità – quella di Bassiano – che ben prima della bonifica vi trascorreva buona parte dell’anno nelle Lestre della Selva di San Donato, venendo coinvolta, come tutte le altre, nelle drammatiche vicende della Grande Guerra.

L’argomento costituirà anche lo spunto per delle riflessioni sull’attuale situazione internazionale, argomento non secondario anche in relazione all’approssimarsi degli esami di maturità che affronteranno molti Studenti.

