Approvato il Rendiconto 2022 del Comune di Sermoneta

SERMONETA – Il Consiglio comunale di Sermoneta ha approvato il Rendiconto della Gestione 2022, che consente la verifica dei risultati conseguiti nell’anno precedente, dando evidenza della capacità di erogare servizi e soddisfare i bisogni della comunità, dall’infanzia agli anziani, nel rispetto degli equilibri di bilancio che la legge impone.

«Un atto ricognitivo, tecnico che ha coinvolto tutti gli uffici comunali, che ringraziamo per il grande lavoro quotidiano svolto al servizio della nostra comunità», spiega l’amministrazione comunale in una nota.

«Da questo Rendiconto emerge per Sermoneta una fotografia molto positiva, che conferma un bilancio solido e sano, con una tenuta ordinata e rigorosa dei conti.

Dopo i sacrifici imposti dalla grave pandemia che ha caratterizzato il 2020 e il 2021, anche il 2022 è stato un anno complesso, contraddistinto dalla crisi energetica conseguente alla guerra tra Ucraina e Russia che ha portato all’aumento dei costi dell’energia e del gas. Grazie alla politica attenta e responsabile, abbiamo coperto questi aumenti, garantendo così i servizi in tutte le strutture comunali, scuole, edifici pubblici senza dover chiedere ulteriori sacrifici alla cittadinanza».

Entriamo nel dettaglio. Per quanto riguarda gli equilibri di bilancio, l’ente ha garantito pienamente il rispetto di tutti i parametri previsti dalla normativa. Il Rendiconto si è chiuso con un avanzo di gestione positivo che consente all’amministrazione di programmare una serie di interventi di manutenzioni straordinarie su viabilità, verde pubblico e decoro urbano, in modo da dare una risposta alle varie criticità che abbiamo sul territorio.

Inoltre, dopo lo stop del Governo sull’attività di accertamento sempre a causa della pandemia, è ripresa l’attività di recupero dell’evasione ed elusione tributaria a partire dall’anno 2017 che ha già dato risultati positivi.

Il rendiconto ha visto anche il parere favorevole del Revisore dei Conti. «La situazione finanziaria, economica e patrimoniale del Comune di Sermoneta è dunque solida e strutturata, frutto di una gestione virtuosa, che consente all’amministrazione comunale di proseguire nell’attuazione delle linee di mandato», conclude la nota.