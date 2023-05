Artisti pontini espongono in Bulgaria nella galleria sotterranea di Plovdiv

LATINA – Gli artisti italiani espongono a Plovdiv nella galleria sotterranea di U Park. La mostra d’arte contemporanea italiana in Bulgaria, da Sofia si trasferisce nell’antica città della Bulgaria meridionale. Partner di MAD per questo nuovo evento artistico nella “città eterna” bulgara Confindustria Bulgaria e Alfredo La Salle.

Due donne, Mila Nenova e Silvia Galiotto mettono al centro di questa rassegna, l’arte contemporanea italiana, che vede i due paesi europei incontrarsi – spiega Fabio D’Achille in una nota – Le proposte culturali insieme a quelle delle imprese del territorio anche nella enogastronomia, si affacciano su un paese europeo che ha sempre mostrato grande stima e ammirazione per l’italianità e di qui si snoda anche la collaborazione con il portale L’Italia dietro l’Angolo e Vino & Bollicine che sostengono sul territorio bulgaro, interessanti iniziative di promozione delle culture e delle tradizioni.

Gli artisti esporranno a Plovdiv dal 31 maggio al 6 giugno 2023 nell’importante galleria d’arte bulgara, U PARK, con il supporto del Museo d’Arte Diffusa. “La galleria sotterranea (U come Underground) è costantemente attenta alla contemporaneità e segue diversi artisti nazionali e internazionali che si esprimono nella città culturalmente più importante del paese.

MAD in Italia si occupa, da 18 anni, di portare l’arte in luoghi extra-ordinari con una propensione esplicita alla diffusione dei linguaggi artistici contemporanei partendo proprio dalle realtà più piccole della provincia fino a proiettarle in contesti culturali e sociali più ampi”, aggiunge D’Achille.

La rappresentativa italiana è composta da: Roberto Andreatini (LT), Tommaso Andreocci (LT), Germana Brizio (RM), Gabriele Casale (LT), Antonella Catini (LT), Alessandra Chicarella (LT), Gino Di Prospero (LT), Patrizio Marafini (LT), Monica Menchella (LT), Luigi Menichelli (RM), Roberta Modena (LT), Anna Laura Patanè (LT), Francesca Piovan (LT), Silvia Sofia Rosa (MI), Enrico Porcaro (LT), Maria Antonietta Scarpari (AN), Alberto Serarcangeli (LT), Angelo Tozzi (LT), Marcello Trabucco (LT), Veronica Venturi W (LT), Piera Vertecchi (LT).

Una prima opera degli artisti in mostra, “Storia di Elais” (una tavola digitale di fumetto di grande formato – 80x120cm – di Fabrizio Gargano) è stata donata da MAD al Centro Culturale Krasno Selo per inserirla nella collezione permanente della galleria comunale di Sofia.

Il gruppo di artisti e artiste italiani che opera nel territorio pontino ha partecipato anche ad esperienze nazionali ed internazionali. Il progetto del viaggio e della diffusione del contemporaneo italiano all’estero è curato da Mad che dal 2018 ha partecipato ad eventi e simposi internazionali anche in Russia e in Armenia con la rassegna Art Diplomatia. Nelle tematiche degli autori c’è sempre un forte richiamo alla pace tra i popoli, al territorio, agli usi ed i costumi, alla diversità culturale come ricchezza. (www.madarte.it)