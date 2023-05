BASSIANO – Sono tre i candidati a Bassiano. Tra di loro l’uscente Domenico Guidi, sostenuto dalla lista Bassiano Futura che scende nuovamente in campo per tentare di conquistare il suo quinto mandato. Gli altri due candidati sono Giuseppe Fonisto, consigliere di minoranza, che ha ottenuto il supporto della lista Grande Bassiano con cui si era candidato nel 2018 e Giovanbattista Onori, sostenuto dalla lista Per Bassiano. Sono invece trenta in corsa per la carica di consigliere comunale.