CASTELFORTE – I Carabinieri di Castelforte hanno denunciato per truffa un giovane 30 enne di Fiumicino, per aver indotto la vittima, un uomo 57 enne di Castelforte, mediante una falsa inserzione su un sito internet, ad accreditargli, 251 euro per l’acquisto di due friggitrici ad aria di fatto mai consegnate