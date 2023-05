Chiosco a fuoco al Lido di Latina, indagini in corso

LATINA – Incendio al Lido di Latina. Erano le 21.30 di sabato sera quando è scattato l’allarme e il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto a Latina Lido dopo le segnalazioni giunte al NUE112.

Sul posto in via Lungomare Pontino al km 2 circa, lato sinistro, all’interno del Parco Nazionale del Circeo, la squadra territoriale di Latina trovava un chiosco in legno completamente avvolto dalle fiamme. Subito iniziavano le operazioni di spegnimento per evitare che le fiamme si propagassero alla vegetazione dunale circostante.

Successivamente, in collaborazione con forze dell’ordine, è stato effettuato un accurato controllo dell’area interessata dall’evento per cercare di risalire alle cause che, al momento, sono in fase di accertamento. Certo, la pioggia che ieri ha bagnato abbondantemente i terreni e la spiaggia, lascia molti dubbi sulla possibilità che il rogo possa essere di natura accidentale e non doloso. Non si registrano persone coinvolte.