Chirurgia della spalla, un successo il congresso all’Icot

LATINA – Si è svolto all’ICOT di Latina il 12 maggio il congresso dal titolo “Next generation Shoulder” ideato dal dottor Giorgio Ippolito, presidente dell’evento, confronto tra i massimi esperti nazionali della spalla e promettenti giovani chirurghi under 40. L’evento è stato dedicato a Ezio Bertini, chirurgo scomparso cinque anni fa, al quale è stata intitolata una borsa di studio per il miglior lavoro pubblicato all’interno degli Istituti Giomi, offerta dalla famiglia Miraglia.

Soddisfazione per la riuscita del nuovo format è stata espressa da Giorgio Ippolito al termine della giornata di studio: “Un successo, 260 partecipanti e chirurghi di spalla arrivati da tutta Italia. Ho nuove idee, vogliamo ripetere Next generation Shoulder con un tocco internazionale e a Roma faremo un evento per raccontare le Shoulder Experience”.