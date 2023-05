Con la primavera a Latina fioriscono materassi e ingombranti

LATINA – Sono tornati gli ingombranti per strada. Materassi, imbottiture di divani, sedie e vecchi arredi, addirittura guaine, rifiuti speciali, qualche sacchetto di indifferenziata lasciato nei parchi cittadini: Latina è un fiorire di tutto questo. Basta camminare nella zona del Mercatino, nei pressi dell’ospedale Goretti; in via Cicerone e via Triboniano alle spalle del Tribunale; e addirittura lungo Viale Italia, nel cuore della città di Fondazione come testimoniava alcuni giorni fa una foto dell’ex consigliere comunale Alessandro Cozzolino. C’è chi approfitta del giorno di conferimento della raccolta differenziata nei quartieri in cui non è ancora attivo il porta a porta per aggiungere materiali che con la plastica e la carta non hanno nulla a che vedere. Altri non si curano nemmeno di mascherare la consumazione del reato ambientale. Ed è subito discarica.

Gli abbandoni sono all’ordine del giorno, mentre la campagna elettorale accende i riflettori sul decoro che purtroppo senza la collaborazione e la buona educazione dei cittadini non ha possibilità di diventare condizione stabile. Ci stiamo trasformando in una città in cui gli incivili prevalgono sugli altri? La mancanza di attenzione anche più basilare rispetto per l’ambiente e agli spazi comuni sono in aumento. Abc ha abbassato la guardia? Non funzionano le fototrappole? Sono certamente insufficienti. ma si può contare solo sulla deterrenza? Pensare che ciascuno possa avere un proprio servizio personale? In questa situazione si attende anche l’entrata in servizio delle 36 guardie ambientali che hanno giurato a febbraio in aula consiliare. Un mix che sta trasformando Latina in una brutta città di provincia. Altro che Bella Latina, l’inno del capoluogo.