Così Latina si sta tropicalizzando: la temperatura media è salita di 2,5° negli ultimi 12 anni

LATINA – Latina è 60° per vivibilità climatica. Lo dice la classifica pubblicata dal Corriere della Sera e realizzata dagli esperti de iLMeteo.it utilizzando 14 parametri e applicandoli città per città a tutti i capoluoghi di regione e di provincia. Il dato più preoccupante è senza dubbio l’aumento della temperatura media, ora superiore ai 20° (20,1°), cresciuta di 2,5° negli ultimi dodici anni. Dati che fanno di Latina la città che ha subito l’innalzamento più pesante, sia rispetto al resto d’Italia che rispetto al resto del Lazio con Viterbo e Rieti a +2,3° e Roma a +2°.

Latina, dicevamo, è 60° in valore assoluto con un punteggio di 598 contro i 762 punti della prima in classifica che è risultata Macerata, la città con l’indici di vivibilità climatica migliore.

Pesano in negativo sul capoluogo pontino le numerose ondate di calore registrate la scorsa estate, in questo seconda solo a Vercelli. Un primato negativo che la pone in 107° posizione. Peggiora anche la siccità che la vede 70°, anche se il 2022 non è stato l’anno peggiore dell’ultimo decennio. Triplicate inoltre nell’arco temporale 2012-2022 le notti tropicali che sono state 101 ( 97° posizione).

A refrigerare i pontini resta la brezza estiva che si mantiene costante nel tempo ed è una caratteristica benefica che porta Latina in vetta, 25° in classifica.

Sul fronte freddo viene valutata positivamente l’assenza totale di giornate gelide: per ricordare l’ultima – secondo gli esperti che hanno stilato la classifica – bisogna andare indietro di 12 anni e Latina è 30°.

Infine, con i suoi 24 giorni di piogge intense, in deciso aumento rispetto al passato, Latina riprecipita al 79° posto.