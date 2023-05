Damiano Coletta al Teatro Moderno con le donne capolista: “Fidatevi per non tornare al passato”

LATINA – Voleva essere una festa e lo è stata la chiusura della campagna elettorale di Damiano Coletta, candidato sindaco del campo progressista. Accanto le donne che guidano le liste a sostegno: Daniela Fiore del Pd, Loretta Isotton per Latina Bene Comune, Maria Grazia Ciolfi per il M5Stelle, Melia Mangano per la lista Per La 2032 che hanno aperto la manifestazione in un teatro Moderno pieno in ogni ordine di posto. Poi, la parola ai 18enni che votano per la prima volta, alle loro testimonianze.

Una serata condotta da Renato Chiocca con la musica de La Maglia della Salute.

“Credo di essermi guadagnato la fiducia delle persone. Metto a disposizione la competenza che ho acquisito in un momento particolare per la nostra città e per il nostro Paese”, ha detto appellandosi ai cittadini per evitare “un ritorno al passato”.