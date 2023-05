Damiano Coletta incontra Cethegus

LATINA – Proficuo e interessante il confronto avuto oggi dal candidato sindaco Damiano Coletta con i vertici della società consortile Cethegus – il presidente Leonardo Valle, il direttore esecutivo Luigi Franceschi e il presidente Cnl e membro del cda Cethegus Claudio Malfatti. Un incontro per discutere le proposte di sviluppo per la città di Latina, nel corso del quale sono stati affrontati i temi del turismo e della rigenerazione urbana, della transizione energetica e della cultura.

“Sottolineo in particolare due dei temi affrontati – ha dichiarato a margine Coletta – la possibilità di utilizzare lo strumento del partenariato pubblico privato che, seppur complesso, rappresenta una modalità strategica di intervento se utilizzata correttamente, e l’importanza della correttezza degli atti amministrativi che deve garantire equità e sostenibilità. E’ importante poi che, a questo punto della nostra storia, Latina prenda le redini del territorio e sia capofila degli altri comuni guidando lo sviluppo. Ogni strategia di intervento deve essere orientata alla costruzione di un sistema e di decisioni condivise, nel caso del turismo ad esempio così come per la riqualificazione territoriale”.

Condiviso dal candidato sindaco Coletta il richiamo dei vertici di Cethegus a programmi realizzabili e vicini alle persone: “L’aspetto della sostenibilità, anche economica e amministrativa, è sempre menzionato nel nostro programma di governo – ha spiegato il candidato – Si tratta per noi di un tema fondamentale. Il nostro programma è costruito su progetti realizzabili e concreti, senza false promesse. Vogliamo continuare il lavoro iniziato. Il giorno dopo il voto, se saremo noi ad amministrare la città, la priorità è rimboccarsi le maniche e lavorare sui tanti progetti già in essere, a partire da quelli legati alle risorse del Pnrr”.