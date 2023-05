LATINA – “Anche questa mattina, come sempre, ho espresso il mio voto presso la scuola elementare di via Sezze”. lo dichiara il candidato sindaco di Latina del campo progressista, Damiano Coletta in un post.

“Ognuno di noi ha il diritto di votare e di esprimere la propria preferenza politica con consapevolezza, determinazione, senso di responsabilità e nel pieno rispetto delle regole”, aggiunge.