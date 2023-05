Domenica 28 maggio nuovo open day al Canile di Latina

LATINA – Torna l’Open Day al Canile di Chiesuola: dopo il grande successo della prima edizione, le volontarie dell’Associazione Amici del Cane di Latina, che gestisce la struttura da oltre 30 anni, domenica 28 maggio accoglieranno nuovamente i visitatori che vorranno vedere come vivono i pelosi ospitati e conoscere le tante attività quotidiane.

Come si svolge la vita in canile? Come vivono le loro giornate gli animali? Dove trovano riparo dalla pioggia, dal freddo o dal caldo cocente dell’estate? Chi si prende cura di loro? Chi dà loro da mangiare? Che succede se si ammalano? Che cosa significa portare a casa un amico a quattro zampe? Quali sono le nostre responsabilità nei loro confronti? Come si adottano gli animali che vivono in canile?

Queste sono solo alcune delle domande alle quali si troverà risposta durante il II Open Day al Canile di Chiesuola.

Di solito i canili sono ritenuti luoghi tristi, dove i cani senza padrone vedono gli anni passare dentro una gabbia, senza affetto, senza la possibilità di giocare liberi, senza alcun agio. I volontari dell’Associazione Amici del Cane di Latina si adoperano affinché il canile sia un luogo di passaggio prima che cani e gatti siano adottati e raggiungano finalmente una famiglia amorevole. Purtroppo non sempre si riesce a trovare una buona adozione per tutti, dunque gli sforzi del personale e dei volontari dell’Associazione sono volti al benessere degli ospiti del canile offrendo loro ogni cura, un’attenta alimentazione, momenti di gioco e tante coccole.

Visitare il canile di Chiesuola non è soltanto osservare una struttura ottimamente tenuta da chi ama gli animali e lavora unicamente per il loro bene, vuol dire conoscere la storia di ogni cane, il suo carattere, significa dare una carezza e ricevere in cambio tanto amore.

“Tutti, grandi e piccini, sono invitati a venire a conoscere i pelosi del Canile di Chiesuola, nella giornata di domenica 28 maggio ci saranno tante attività: dalle 10 alle 14 visite guidate dalle volontarie dell’Associazione Amici del Cane di Latina, dolci sorprese a cura di Dolce Mania Store, l’inaugurazione di un murales a tema realizzato dall’artista romana Lola Poleggi”.

La partecipazione è libera e gratuita. In caso di maltempo l’evento sarà posticipato.

Per info: 0773.662177, 375.6459655 (Whatsapp) e associazioneamicidelcane@gmail.com